Договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде подписан на спортивном форуме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме "Россия - спортивная держава", подписи под документом поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Мы вместе с РФС разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола, - отметил после подписания Колобков. - Сейчас у нас федерации обеспечивают отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс как на массовом уровне, так и на профессиональном".

Глава РФС отметил, что клуб "Нижний Новгород" обладает хорошей инфраструктурой. "Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой - нижегородцы любят футбол. Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Российской премьер-лиге", - сказал Дюков.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.