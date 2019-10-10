Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде подписан на спортивном форуме

Документ подписали министр спорта Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава РФС Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме "Россия - спортивная держава", подписи под документом поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Мы вместе с РФС разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола, - отметил после подписания Колобков. - Сейчас у нас федерации обеспечивают отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс как на массовом уровне, так и на профессиональном".

Глава РФС отметил, что клуб "Нижний Новгород" обладает хорошей инфраструктурой. "Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой - нижегородцы любят футбол. Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Российской премьер-лиге", - сказал Дюков.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
Реклама на ТАСС
Форум "Россия - спортивная держава"
Шевченко: на пост главного тренера женской сборной России по волейболу много кандидатов
Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Серджио Бузато
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС