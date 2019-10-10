Слушание дела боксера Ковалева по обвинению в нападении на женщину пройдет 25 ноября

ТАСС, 10 октября. Слушание по делу чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева, который подозревается в нападении на женщину в США, пройдет 25 ноября в Верховном суде Калифорнии в округе Сан-Бернардино. Об этом сообщает портал Boxingscene .

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Ковалев был задержан полицией 9 июня прошлого года в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния). По словам женщины, боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение. После этого Ковалев с другом пошли за ней в номер, где произошел инцидент. Как утверждает женщина, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Ковалеву было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которая привела к серьезным телесным повреждениям, на первых слушаниях в суде Ковалев не признал себя виновным.

"Мы провели предварительное слушание 4 апреля 2019 года, на котором господин Ковалев был вызван в суд. По его итогам судья определил, что для рассмотрения дела достаточно доказательств. Господину Ковалеву предъявлено обвинение по статье 245 (a) (4) Уголовного кодекса штата Калифорния в совершении тяжкого преступления, которое может повлечь за собой наказание до четырех лет тюремного заключения", - сказал заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсон Лисо.

Отмечается, что досудебное разбирательство пройдет 18 ноября.

36-летний россиянин проведет следующий поединок против мексиканца Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На счету Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.