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Форум "Россия - спортивная держава"

Колобков: Нижний Новгород имеет все шансы проводить спортивный форум ежегодно

Министр спорта отметил большие планы города по развитию спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Нижний Новгород имеет хорошие шансы закрепить за собой право постоянного проведения ежегодного международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", решение об этом будет приниматься по итогам восьмого форума, стартовавшего на площадке стадиона "Нижний Новгород". Об этом в общении с журналистами сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде и завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

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"У нас было много предложений - мы рассматривали регионы с точки зрения удобства, логистики, степени активности губернаторов. Город должен быть большим и удобным для всех, мне кажется, что Нижний Новгород - правильное место, надеюсь, форум получит здесь прописку. Мы обсудим этот вопрос по окончании нынешнего форума, многое будет зависеть и от участников, но регион показал высокую степень вовлеченности", - сказал Колобков, отвечая на вопрос ТАСС.

Колобков отметил большие планы Нижнего Новгорода по развитию спорта. "Регион развивается, у Нижнего Новгорода большие планы - планируется развитие территорий, строительство большого конгресс-центра, хоккейного дворца с тренировочными площадками, с керлинг-центром, большие планы связаны со строительством трамплинов, гребного канала. Регион выбрал для себя спорт драйвером развития, я уверен, что Стрелку, где сегодня проводится форум, не узнают - она будет центром притяжения не только Нижнего Новгорода, но и всей России", - уверен министр.

Форум учрежден в 2009 году указом президента РФ. Впервые он был проведен в Казани, затем его принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Владимирская и Ульяновская области. На этот раз мероприятие проходит на стадионе "Нижний Новгород", построенном к чемпионату мира по футболу в числе 12 арен, принимавших матчи турнира. Стадион, расположенный на Стрелке - месте, где река Ока впадает в Волгу, - во время чемпионата мира принял шесть матчей.

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Форум "Россия - спортивная держава"
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Форум "Россия - спортивная держава"
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