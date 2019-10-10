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Сборные по баскетболу

Россия будет соперничать с Австралией за право принять женский Кубок мира по баскетболу

Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте 2020 года
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австралия является конкурентом заявки России на право принять женский Кубок мира по баскетболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко на полях форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Российская заявка предполагает проведение турнира в Екатеринбурге.

"На сегодня на чемпионат претендуют две страны - Россия и Австралия. Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения", - сказал Кириленко.

"Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача - доказать, почему мы достойны провести турнир", - добавил глава РФБ.

Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

Глава РФБ не исключает, что ближе к дате выборов у заявки России могут появиться новые конкуренты. "Такие прецеденты были", - отметил Кириленко.

Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года он носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала женский Кубок мира, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим победителем Кубка мира является сборная США.

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