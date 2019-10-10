Шевченко: на пост главного тренера женской сборной России по волейболу много кандидатов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассматривает большой круг кандидатов на пост главного тренера женской сборной страны. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко на полях форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной сейчас является Серджио Бузато. 53-летний итальянский специалист был назначен после ухода из национальной команды Вадима Панкова.

"В ноябре будет президиум федерации, на котором мы взвесим все варианты, - сказал Шевченко о шансах Бузато сохранить пост. - Сейчас я комментировать это не могу. Решение президиума мы узнаем во второй половине ноября".

"Для сборной России всегда есть очень много кандидатов", - добавил он.

Ранее волейболистка сборной России Наталия Гончарова рассказала, что команда попросит ВФВ сохранить Бузато на посту главного тренера команды.

Бузато сменил Панкова в преддверии Кубка мира - 2019. Команда заняла третье место на турнире.