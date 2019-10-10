Молодежная сборная России по футболу тренируется в полном составе перед игрой с поляками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу провела открытую тренировку перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши, который пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена" в пятницу 11 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодежная сборная России 11 октября проведет отборочный матч с командой Польши, начало - 17:00 мск.

15 октября команда Михаила Галактионова в Пярну встретится с эстонцами. 15 ноября россияне сыграют со сборной Латвии в Ростове-на-Дону. Заключительный матч квалификации в этом году сборная России сыграет в Сербии.

В двух стартовых встречах отбора россияне одержали победу над сербами в Саранске (1:0), а также сыграли вничью с болгарами в Софии (0:0).

После двух туров российская команда занимает третье место в отборочной группе 5, имея в активе четыре очка. Лидирует в группе команда Польши (6 очков), следом идут болгары (4), четвертое место занимает сборная Латвии (1), пятое - команда Сербии (1), шестое - эстонцы (0).