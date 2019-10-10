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Форум "Россия - спортивная держава"

Минспорт РФ и власти Башкортостана подписали соглашение на форуме в Нижнем Новгороде

Данное соглашение предусматривает реализацию проекта "Спорт - норма жизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали соглашение на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Соглашение предусматривает реализацию проекта "Спорт - норма жизни", проведение крупных международных соревнований. В том числе чемпионата мира по волейболу, проведение которого запланировано в 2022 году, этот регион станет одним из десяти, где мы будем проводить матчи турнира. Мы также согласовали проведение здесь первенства мира по борьбе в 2021 году. Соглашение также рассматривает поддержку строительства крупных спортивных объектов, которые выполняют поддержку плана развития видов спорта в регионе", - сказал Колобков.

"Более 1,5 млн жителей региона занимаются спортом, наша главная задача - укрепление спортивной базы. Наш регион - центр международных соревнований, три клуба у нас выступают в высших лигах, но мы не забываем о массовом спорте, сейчас запустим новую программу по поддержке спорта в деревнях. Программа "Сельский тренер" направлена на то, чтобы оказать материальную поддержку тем, кто тренирует детей, на ее реализацию будет выделено 160 млн рублей", - добавил Хабиров.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
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