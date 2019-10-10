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Форум "Россия - спортивная держава"

Минспорт РФ подписал соглашение с Союзом работников физической культуры, спорта и туризма

Данное соглашение было подписано в рамках форума "Россия - спортивная держава"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма РФ и Союз работодателей в сфере физической культуры, спорта и туризма РФ подписали трехстороннее соглашение. Соглашение было подписано в четверг в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

Соглашение подписали министр спорта РФ Павел Колобков, председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Павел Рожков и генеральный директор Союза работодателей в сфере физической культуры, спорта и туризма РФ Александр Кравцов.

"До этого мы подписывали только двусторонние соглашения с профсоюзом, сейчас у нас тройственное соглашение с союзом работодателей. Оно направлено на защиту социальных и экономических прав работников", - сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Это очень важный документ, который впервые подписан с союзом работодателей. Практически в каждом регионе у нас есть аналогичные союзные организации, которые подписывают такие же соглашения. Через коллективные договора мы решаем вопросы защиты интересов работников отрасли", - отметил Рожков.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
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