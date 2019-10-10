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Футбол в России

Сбор пластиковых бутылок будет организован на всех турнирах под эгидой РФС

Целью такого партнерства является просвещение и популяризация утилизации мусора

ТАСС, 10 октября. Раздельный сбор пластиковых бутылок будет организован на всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Акция будет проводиться в рамках соглашения между РФС и компанией СИБУР по развитию культуры и обращения с отходами.

"При участии компании СИБУР на всех турнирах, проводящихся под эгидой РФС, будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок с целью дальнейшей их переработки, а также реализованы принципы эффективного управления отходами на спортивных аренах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью такого партнерства является просвещение и популяризация утилизации мусора. Сообщается, что программа стартует на матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года между командами России и Шотландии, который пройдет в четверг на стадионе "Лужники" (начало - 21:45 мск).

"Футбол не только не может оставаться в стороне от основных трендов развития общества и экономики, он должен их задавать. Мы рады совместно с нашим новым партнером - одной из самых динамичных нефтехимических компаний в мире - СИБУРом - работать над пропагандой ответственного подхода к окружающей среде, развитию культуры обращения с пластиком. Футбол важен и интересен для широкой аудитории, поэтому на своем примере футболисты, клубы, болельщики помогут сформировать достойное отношение к вопросам экологии", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Сотрудничество с РФС является логическим продолжением экологических спортивных инициатив СИБУРа, направленных на повышение культуры обращения с пластиковыми отходами среди населения. Главная цель - превратить раздельный сбор отходов в полезную привычку в данном случае среди футбольных болельщиков, численность которых насчитывает миллионы россиян. Мы также надеемся, что это партнерство внесет свой вклад в развитие экологической культуры в нашей стране", - сказал председатель правления компании Дмитрий Конов.

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Российский футбол
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