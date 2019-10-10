Сбор пластиковых бутылок будет организован на всех турнирах под эгидой РФС

ТАСС, 10 октября. Раздельный сбор пластиковых бутылок будет организован на всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Акция будет проводиться в рамках соглашения между РФС и компанией СИБУР по развитию культуры и обращения с отходами.

"При участии компании СИБУР на всех турнирах, проводящихся под эгидой РФС, будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок с целью дальнейшей их переработки, а также реализованы принципы эффективного управления отходами на спортивных аренах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью такого партнерства является просвещение и популяризация утилизации мусора. Сообщается, что программа стартует на матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года между командами России и Шотландии, который пройдет в четверг на стадионе "Лужники" (начало - 21:45 мск).

"Футбол не только не может оставаться в стороне от основных трендов развития общества и экономики, он должен их задавать. Мы рады совместно с нашим новым партнером - одной из самых динамичных нефтехимических компаний в мире - СИБУРом - работать над пропагандой ответственного подхода к окружающей среде, развитию культуры обращения с пластиком. Футбол важен и интересен для широкой аудитории, поэтому на своем примере футболисты, клубы, болельщики помогут сформировать достойное отношение к вопросам экологии", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Сотрудничество с РФС является логическим продолжением экологических спортивных инициатив СИБУРа, направленных на повышение культуры обращения с пластиковыми отходами среди населения. Главная цель - превратить раздельный сбор отходов в полезную привычку в данном случае среди футбольных болельщиков, численность которых насчитывает миллионы россиян. Мы также надеемся, что это партнерство внесет свой вклад в развитие экологической культуры в нашей стране", - сказал председатель правления компании Дмитрий Конов.