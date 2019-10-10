Встреча представителей WADA и Минспорта РФ по вопросу базы данных пройдет 23 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Встреча представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта РФ, которая будет посвящена вопросам изменений данных в базе московской лаборатории, пройдет 23 октября. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
WADA 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием стали изменения в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году. Российской стороне было дано три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации. 8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных, а встреча с участием представителей WADA и Министерства спорта России пройдет в 20-х числах октября в Лозанне.
"Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день - 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой", - сказала Пахноцкая.
20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб московской лаборатории.