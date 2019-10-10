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Летние паралимпийские виды спорта

ПКР подписал соглашение с Международной федерацией ампутантов и колясочников

В 2021 году в Сочи пройдут Всемирные игры под эгидой Международной спортивной федерации ампутантов и колясочников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Международная спортивная федерация ампутантов и колясочников (IWAS) подписала соглашение с Паралимпийским комитетом России (ПКР) в рамках форума "Россия - спортивная держава", подписи под документом поставили первый вице-президент ПКР Павел Рожков и глава IWAS Руди Ван дель Аббеле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Форум стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Подписание данного соглашения очень важно, потому что Россия - одна из лидирующих стран в мире по воспитанию таких великих спортсменов. То, что Россия делится с нами своим опытом, это большая возможность, которая поможет лучше интегрировать людей в жизнь общества, - отметил Ван дель Аббеле. - В 2015 году мы проводили Всемирные игры IWAS в Сочи, это было большим успехом, в 2021 году они пройдут там же, я уверен, что все будет на высшем уровне".

"Игры IWAS пройдут в России в 2021 году с 27 сентября по 5 октября по семи видам спорта, в рамках Всемирных игр впервые в России пройдет чемпионат мира по паралимпийскому фехтованию. Планируем, что в Играх примут участие более 1000 человек. В рамках Всемирных игр пройдет отчетно-выборная конференция генеральной ассамблеи и исполком IWAS", - сказал Рожков.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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