Галактионов: состояние молодежной сборной РФ по футболу оптимально перед игрой с поляками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Состояние футболистов молодежной сборной России перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года с командой Польши на "Екатеринбург-Арене" оптимальное. Об этом сообщил журналистам главный тренер российской сборной Михаил Галактионов.

"Мы мониторим ежедневное состояние игроков. Медицинский штаб полностью отслеживает. Последние контрольные медицинские тесты показали, что состояние игроков оптимальное. Все готовы на сегодняшний день, все готовятся в полном объеме, функциональное состояние ребят позволяет решать задачи", - сказал он.

По словам Галактионова, поле стадиона идеальное. Команда проанализировала игру польской сборной и выработала стратегию на предстоящую встречу. Матч запланирован на 11 октября, начало - 17:00 мск.

15 октября команда Галактионова в Пярну встретится с эстонцами. 15 ноября россияне сыграют со сборной Латвии в Ростове-на-Дону. Заключительный матч квалификации в этом году сборная России сыграет в Сербии.

В двух стартовых встречах отбора россияне одержали победу над сербами в Саранске (1:0), а также сыграли вничью с болгарами в Софии (0:0).

После двух туров российская команда занимает третье место в отборочной группе 5, имея в активе четыре очка. Лидирует в группе команда Польши (6 очков), следом идут болгары (4), четвертое место занимает сборная Латвии (1), пятое - команда Сербии (1), шестое - эстонцы (0).