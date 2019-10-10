Голодец: статистика вовлечения молодежи РФ в физкультуру и спорт вселяет уверенность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Статистика вовлечения молодежи России в занятия физкультурой и спортом внушает уверенность - 30 процентов молодых людей уже занимаются спортом на регулярной основе. Об этом в ходе пленарного заседания на форуме "Россия - спортивная держава" заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября. Основным организатором мероприятия выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

"В нашей стране спортом регулярно занимаются 30 процентов молодых россиян, регулярно, но не так интенсивно - 58 процентов, вообще никогда - только около 13 процентов, эти показатели меня впечатлили, они вселяют уверенность в нашем будущем, - отметила Голодец. - При этом важно, что молодежь говорит о важности для них принципов правильного питания, они обращают на это внимание".

"Все это значит, что задачи, которые мы перед собой ставим, посильны. В нашей стране отношение к физической культуре и спорту особое. Сегодня у нас 39 процентов занимаются физической культурой и спортом, нам есть куда стремиться, мы хотим, чтобы спорт стал доступнее для людей старшего возраста, для людей с ограниченными возможностями, для тех, кто проживает в сельской местности, мы должны сфокусироваться на том, чтобы сделать спорт доступнее для жителей всей нашей страны", - подчеркнула вице-премьер.

Форум "Россия - спортивная держава" завершится 11 октября.