Путин прибыл в Нижний Новгород, где проведет Совет по спорту и выступит на форуме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. В программе главы государства выступление на Международном форуме "Россия - спортивная держава" и заседание Совета по развитию физической культуре и спорту.

Планируется, что Путин выступит на пленарном заседании форума, основная тема которого - "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом". Форум, учрежденный 10 лет назад, объединяет более трех тысяч участников. На этот раз мероприятие пройдет на стадионе "Нижний Новгород", построенном к чемпионату мира по футболу в числе 12 арен, принимавших матчи турнира. Стадион, расположенный на Стрелке - месте, где река Ока впадает в Волгу, во время чемпионата мира принял шесть матчей.

У президента в Нижнем Новгороде также назначены встречи с руководителями международных спортивных организаций и победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. Предполагается, что глава государства осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

Главным пунктом программы должно стать заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Темой станет "Роль субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта". На совещании планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России, а также вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом к 2024 году 55 процентов населения страны.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, претензии в адрес РФ, связанные с борьбой с допингом, не планируется обсуждать на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. 23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

При подготовке к заседанию все регионы представили свои предложения по совершенствованию законодательства, развитию методического, кадрового обеспечения. Субъекты РФ также интересуют вопросы развития материально-технической базы спорта, адаптации территорий к занятиям физкультурой. Более 10 регионов представили предложения по развитию механизмов государственно-частного партнерства при создании спортивных объектов. Планируется, что эти темы будут отражены в новой Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, проект которой сейчас разрабатывается по поручению президента.