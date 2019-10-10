Фазель: создание инфраструктуры является важным вопросом для развития российского спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Создание необходимой инфраструктуры является важнейшим вопросом для развития российского спорта. Такое мнение высказал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в четверг на пленарном заседании в рамках форума "Россия - спортивная держава".

Форум стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Отношусь к вашей стране с уважением и любовью. Я видел Олимпийские игры 2014 года в Сочи, и это была лучшая организация зимних Олимпийских игр, которые я видел. Наблюдаю за организацией Олимпиад с 1988 года, но Виталий Смирнов также прошел через много Олимпиад", - отметил Фазель.

"Университет в Сочи - уникальный, единственный в своем роде, это потрясающе. Многие об этом забывают, но мы должны готовить тренеров, спортивный врачей, чтобы развивать эту систему, показывать лучшие результаты, - добавил Фазель. - Самым важным в этом вопросе является развитие инфраструктуры, ведь именно благодаря инфраструктуре могут развиваться новые виды спорта. С большим уважением отношусь к тому, что вы делаете для спорта в России".

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.