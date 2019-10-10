Кьюлли: форум "Россия - спортивная держава" является примером универсального языка спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли назвал международный форум "Россия - спортивная держава" примером универсального спортивного языка. Такое мнение Кьюлли высказал на пленарном заседании форума в четверг.

"Этот форум является универсальным примером спортивного языка, образцом того, что можно усадить за один стол представителей разных видов спорта. В наше объединение входит много международных федераций, 66 процентов - это виды, которые не входят в программу Олимпийских игр. Но мы должны быть смелыми, что чтобы выйти на новый уровень, чтобы спорт был среди людей. Мы организуем, например, городские Игры, и когда я даю медаль новому поколению, в таких видах спорта, как, например, скейтбординг, то я чувствую настоящее наследие спорта", - отметил Кьюлли.

"Министерство спорта РФ - отличный пример того, как использовать новые возможности для открытия спорта для всех. Я очень люблю вашу страну, людей, мы будем работать вместе над тем, чтобы эта страна была на том уровне, на котором она должна быть", - добавил Кьюлли.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.