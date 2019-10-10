Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Кьюлли: форум "Россия - спортивная держава" является примером универсального языка спорта

Форум проходит в Нижнем Новгороде и завершится 11 октября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли назвал международный форум "Россия - спортивная держава" примером универсального спортивного языка. Такое мнение Кьюлли высказал на пленарном заседании форума в четверг.

"Этот форум является универсальным примером спортивного языка, образцом того, что можно усадить за один стол представителей разных видов спорта. В наше объединение входит много международных федераций, 66 процентов - это виды, которые не входят в программу Олимпийских игр. Но мы должны быть смелыми, что чтобы выйти на новый уровень, чтобы спорт был среди людей. Мы организуем, например, городские Игры, и когда я даю медаль новому поколению, в таких видах спорта, как, например, скейтбординг, то я чувствую настоящее наследие спорта", - отметил Кьюлли.

"Министерство спорта РФ - отличный пример того, как использовать новые возможности для открытия спорта для всех. Я очень люблю вашу страну, людей, мы будем работать вместе над тем, чтобы эта страна была на том уровне, на котором она должна быть", - добавил Кьюлли.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Далгатова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
В поединке 1/4 финала она оказалась сильнее американки Ошаи Джонс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС