УЕФА за последние 15 лет выделил на развитие футбола в России €800 млн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2004 года инвестировал в развитие российского футбола порядка €800 млн. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Глава организации рассказал, что с 2016 по 2020 год доход УЕФА составил €30 млрд.

"Однако, главное здесь не цифры, - сказал Чеферин. - Сила заключается в том, чтобы делиться, в том, что ты защищаешь и развиваешь спорт. И именно по этой причине почти 85 процентов всех доходов распределяются нами между национальными федерациями. Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы "Хет-трик", получил около €800 млн, и это только от УЕФА".

Проект УЕФА "Хет-трик" по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году.

В 2020 году Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы, который в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. В 2021 году Санкт-Петербург станет местом проведения финала Лиги чемпионов.

"Почему мы отдаем наши события России? Причина этого проста - мы верим в Россию, верим в вашу приверженность спорту и футболу, - сказал он. - Мы верим в вашу способность организовать соревнования высокого уровня. Европа - не Европа без России", - заключил Чеферин.