Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Путин: Россия заинтересована в честности и чистоте спорта

Глава государства, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", подчеркнул, что рад приветствовать лидеров мирового спортивного сообщества
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности РФ в честной борьбе в спорте.

Глава государства, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", подчеркнул, что рад приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов - "всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы".

"Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей - одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог", - уверен российский лидер. По его словам, форум "Россия - спортивная держава" "призван обеспечить именно такой подход к общему большому, если не сказать, великому делу".

На эту тему
Путин: Россия полностью выполняет требования WADA

Путин напомнил, что в нынешнем году исполняется 10 лет с момента проведения первого такого форума, но его формат по-прежнему актуален. "Возможности свободного обмена информацией и открытость дискуссионных площадок приобретают все большую и большую значимость, актуальность", - полагает президент.

Путин считает важным развитие новых спортивных форматов. Среди таковых он назвал игры СНГ и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в России.

Глава государства отметил, что "спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и именно общество определяет векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагает в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы - те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни".

"Россия уже инициировала поведение Игр стран Содружества Независимых Государств, первые игры пройдут в Казани в августе 2020 года, также мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске", - сказал российский лидер. По его оценке, "хорошие перспективы и у открытых спортивных соревнований в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза". "Мы рады, что тесное взаимодействие с партнерами по этим авторитетным международным площадкам включают также и сферу спорта. Все наши предложения были приняты если не на ура, то с большим энтузиазмом", - заметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФорум "Россия - спортивная держава"
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Далгатова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
В поединке 1/4 финала она оказалась сильнее американки Ошаи Джонс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС