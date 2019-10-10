Путин: Россия заинтересована в честности и чистоте спорта

"Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей - одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог", - уверен российский лидер. По его словам, форум "Россия - спортивная держава" "призван обеспечить именно такой подход к общему большому, если не сказать, великому делу".

Глава государства, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", подчеркнул, что рад приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов - "всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы".

Путин напомнил, что в нынешнем году исполняется 10 лет с момента проведения первого такого форума, но его формат по-прежнему актуален. "Возможности свободного обмена информацией и открытость дискуссионных площадок приобретают все большую и большую значимость, актуальность", - полагает президент.

Путин считает важным развитие новых спортивных форматов. Среди таковых он назвал игры СНГ и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в России.

Глава государства отметил, что "спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и именно общество определяет векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагает в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы - те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни".

"Россия уже инициировала поведение Игр стран Содружества Независимых Государств, первые игры пройдут в Казани в августе 2020 года, также мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске", - сказал российский лидер. По его оценке, "хорошие перспективы и у открытых спортивных соревнований в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза". "Мы рады, что тесное взаимодействие с партнерами по этим авторитетным международным площадкам включают также и сферу спорта. Все наши предложения были приняты если не на ура, то с большим энтузиазмом", - заметил Путин.