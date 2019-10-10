Россиянка Далгатова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Россиянка Саадат Далгатова пробилась в полуфинал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В поединке 1/4 финала 30-летняя россиянка оказалась сильнее американки Ошаи Джонс раздельным решением судей. В полуфинале она встретится с турецкой спортсменкой Бусеназ Сурменели.

В весовой категории до 48 кг 22-летняя Екатерина Пальцева в 1/4 финала победила представительницу Марокко Рабаб Чеддар единогласным решением судей. В полуфинале турнира россиянка встретится с англичанкой Деми Рестан.

В весовой категории до 60 кг 29-летняя россиянка Наталья Шадрина в четвертьфинальном поединке проиграла бразильянке Беатриц Феррейре раздельным решением судей. В весовой категории до 81 кг 31-летняя россиянка Земфира Магомедалиева одержала победу над представительницей Узбекистана Эзозахон Мелиевой. В полуфинале россиянка встретится с китаянкой Ван Лина.

Далгатова является серебряным призером чемпионата мира (2014), бронзовым призером чемпионата Европы (2016), четырехкратной чемпионкой России (2012, 2015-2017) и серебряным призером чемпионата России (2013). Шадрина является чемпионкой России (2014), серебряным (2011, 2013, 2015-2017) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России. Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года. Магомедалиева является чемпионкой мира (2014), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2019) в весовой категории свыше 81 кг.

Чемпионат мира завершится 13 октября.