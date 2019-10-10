Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Путин осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы"

Президент России также кратко пообщался с главой УЕФА Александром Чефериным
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

В сопровождении президентом союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, помощника главы государства Игоря Левитина, вице-премьера Ольги Голодец и министра спорта Павла Колобкова Путин осмотрел несколько стендов выставки.

В частности президент осмотрел стенд Федерации бокса России. На этом стенде Путин познакомился с представителями российской команды по боксу, которые предложили ему посетить одну из тренировок. Боксеры также подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку.

На эту тему
Путин: Россия полностью выполняет требования WADA

Кроме того, Путин осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу-2020. Турнир пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал президенту о ходе подготовки к чемпионату. "Я хочу сказать, что все в графике. Можно говорить о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы", - сказал Дюков. По его словам, разработана и в настоящее время вносится в правительство программа подготовки к чемпионату. "Нет никаких сомнений, что турнир будет проведен на очень высоком уровне", - сказал Дюков.

Около стенда Путин также кратко пообщался с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Кроме того, президент осмотрел стенд экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом". Колобков рассказал президенту, что платформа предназначена для тестирования детей от 10 до 16 лет с целью выявить их спортивные предрасположенности. Записаться на бесплатное тестирование можно через специальный портал, который поможет найти подходящую площадку.

Колобков сообщил, что данный эксперимент в настоящее время проходит в 8 регионах страны. Порядка 13 тысяч детей уже прошли тестирование и начали заниматься рекомендованными видами спорта.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
Реклама на ТАСС
Онлайн
Владимир Путин участвует в работе Совета при президенте по спорту. Видеотрансляция
Мероприятие проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС