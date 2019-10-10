Путин осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы"

В частности президент осмотрел стенд Федерации бокса России. На этом стенде Путин познакомился с представителями российской команды по боксу, которые предложили ему посетить одну из тренировок. Боксеры также подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку.

Кроме того, Путин осмотрел стенд, посвященный чемпионату Европы по футболу-2020. Турнир пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал президенту о ходе подготовки к чемпионату. "Я хочу сказать, что все в графике. Можно говорить о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы", - сказал Дюков. По его словам, разработана и в настоящее время вносится в правительство программа подготовки к чемпионату. "Нет никаких сомнений, что турнир будет проведен на очень высоком уровне", - сказал Дюков.

Около стенда Путин также кратко пообщался с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Кроме того, президент осмотрел стенд экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом". Колобков рассказал президенту, что платформа предназначена для тестирования детей от 10 до 16 лет с целью выявить их спортивные предрасположенности. Записаться на бесплатное тестирование можно через специальный портал, который поможет найти подходящую площадку.

Колобков сообщил, что данный эксперимент в настоящее время проходит в 8 регионах страны. Порядка 13 тысяч детей уже прошли тестирование и начали заниматься рекомендованными видами спорта.