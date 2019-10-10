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Форум "Россия - спортивная держава"

Путин рассчитывает, что работа России с WADA будет вестись вне политики

Президент России рассчитывает, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных
Описание
© Михаил Климентьев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о намерении России продолжать работать с WADA. При этом он надеется, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

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"Конечно, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются в том числе наши спортсмены. Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями", - сказал глава государства на встрече с руководителями международных спортивных организаций. "Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам", - отметил российский лидер. Он подчеркнул: "Задача спорта как раз не разъединять страны и людей, а объединять их".

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

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