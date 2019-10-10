Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года

"Мы приглашаем всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь", - сказал Чеферин главе государства на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы", организованной в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде в четверг.

"Я постараюсь", - ответил Путин.

Чеферин рассказал, что проведение чемпионата будет непростой задачей с точки зрения логистики. "Но о России мы меньше всего беспокоимся, потому что в том году все (чемпионат мира по футболу 2018 года - прим. ТАСС) прошло на очень высоком уровне, и в этом году мы в постоянном контакте с федерацией, с правительством РФ. Никакого беспокойства в этом плане нет", - сказал президент УЕФА.

"Этот тот случай, когда футбол объединит всех", - сказал Путин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.