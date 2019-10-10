Международная велогонка "Пять колец Москвы" пройдет с 1 по 5 мая 2020 года

ТАСС, 10 октября. Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил проведение гонки "Пять колец Москвы", которая пройдет с 1 по 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба UCI.

В четверг UCI огласил календарь спортивных событий на предстоящий год.

Также на территории России пройдут соревнования на велотреке: Гран-при Тулы (27-29 мая), Гран-при Москвы (1-3 июня), Гран-при Санкт-Петербурга (5-7 июня) и Гран-при Омска (4-6 сентября). В прошлом году Гран-при Санкт-Петербурга впервые вошло в программу соревнований международной федерации.

В этом году победителем "Пяти колец Москвы" стал Евгений Соболь (Белоруссия), на втором месте финишировал Глеб Кугаевский (Тюменская область), замкнул тройку призеров Владислав Дуюнов (Московская область).

"Пять колец Москвы" - ежегодная многодневная шоссейная велогонка, проходящая под эгидой UCI. В организации соревнований также принимают участие Министерство спорта РФ, Департамент спорта Москвы и Федерации велосипедного спорта России.