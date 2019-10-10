Севший в Челябинске самолет с футболистами из Польши продолжил путь в Екатеринбург

ТАСС, 10 октября. Самолет авиакомпании Enter Air, на борту которого находятся футболисты молодежной сборной Польши, летевший из польского города Познань в Екатеринбург и севший в четверг днем в аэропорту Челябинска, вылетел к месту назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Екатеринбургский аэропорт Кольцово не смог принять самолет из-за временного закрытия после аварийной посадки военного Ан-12.

Молодежная сборная Польши должна была прилететь в Екатеринбург 10 октября около 13:00 мск. На 11 октября запланирован матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против сборной России.

"Самолет вылетел в аэропорт Кольцово", - сказали в пресс-службе.

В четверг источник ТАСС сообщил об аварийной посадке военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово. По данным пресс-службы ЦВО, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

По информации источника ТАСС, на борту Ан-12 при аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло задымление, открытого горения не было. На борту находилось более 10 человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.