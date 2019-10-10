Сербский арбитр Йованович назначен на матч квалификации Евро-2020 Кипр - Россия

ТАСС, 10 октября. Сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем обслужит матч между сборными Кипра и России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра будут Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным арбитром - Новак Симович.

Матч между сборными Кипра и России пройдет 13 октября в Никосии, начало встречи - 19:00 мск. 10 октября сборная России примет в "Лужниках" команду Шотландии.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.