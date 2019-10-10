Шарапова может пропустить турнир в Люксембурге из-за отсутствия $300 тыс. у организаторов

ТАСС, 10 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова может пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге из-за отсутствия $300 тысяч в качестве премиальных у организационного комитета соревнований. Такое мнение высказала директор турнира Даниэль Маас, слова которой приводит газета Le Quotidien.

"Все турниры мира мечтают, чтобы Шарапова сыграла у них. Поэтому, когда ее менеджер спросил, найдется ли у нас место для нее, признаюсь, я была удивлена. Мы сразу сказали им, что у нас нет $300 тысяч, которые обычно нужны для участия Марии в турнире. Это больше, чем весь наш призовой фонд ($250 тыс. - прим. ТАСС)", - сказала Маас.

Она подчеркнула, что в настоящее время российская теннисистка играет не ради денег, а чтобы вернуть уверенность в себе. "На наделе мы связались с агентом Шараповой, который подтвердил, что турнир в Люксембурге входит с список ее соревнований, несмотря на травму плеча. Сейчас я не думаю, что Шарапова играет ради денег, она играет, чтобы вернуть себе уверенность. Так что для нас это большая удача, что мы нашли партнера, который закрыл две трети требуемой суммы", - добавила Маас.

32-летняя Шарапова снялась с турнира в Линце (Австрия), который завершится 13 октября, из-за травмы плеча. Также россиянка не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, который пройдет с 12 по 20 октября.

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка не прошла во второй круг. На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов WTA в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

Турнир в Люксембурге пройдет с 14 по 20 октября.