Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Шарапова может пропустить турнир в Люксембурге из-за отсутствия $300 тыс. у организаторов

Турнир пройдет с 14 по 20 октября

ТАСС, 10 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова может пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге из-за отсутствия $300 тысяч в качестве премиальных у организационного комитета соревнований. Такое мнение высказала директор турнира Даниэль Маас, слова которой приводит газета Le Quotidien.

"Все турниры мира мечтают, чтобы Шарапова сыграла у них. Поэтому, когда ее менеджер спросил, найдется ли у нас место для нее, признаюсь, я была удивлена. Мы сразу сказали им, что у нас нет $300 тысяч, которые обычно нужны для участия Марии в турнире. Это больше, чем весь наш призовой фонд ($250 тыс. - прим. ТАСС)", - сказала Маас.

Она подчеркнула, что в настоящее время российская теннисистка играет не ради денег, а чтобы вернуть уверенность в себе. "На наделе мы связались с агентом Шараповой, который подтвердил, что турнир в Люксембурге входит с список ее соревнований, несмотря на травму плеча. Сейчас я не думаю, что Шарапова играет ради денег, она играет, чтобы вернуть себе уверенность. Так что для нас это большая удача, что мы нашли партнера, который закрыл две трети требуемой суммы", - добавила Маас.

32-летняя Шарапова снялась с турнира в Линце (Австрия), который завершится 13 октября, из-за травмы плеча. Также россиянка не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, который пройдет с 12 по 20 октября.

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка не прошла во второй круг. На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов WTA в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

Турнир в Люксембурге пройдет с 14 по 20 октября.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
Реклама на ТАСС
Онлайн
Владимир Путин участвует в работе Совета при президенте по спорту. Видеотрансляция
Мероприятие проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС