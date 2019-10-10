Роман Ротенберг отметил необходимость строительства катков во всех федеральных округах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил необходимость строительства новых хоккейных катков во всех федеральных округах России. Об этом он рассказал, участвуя в дискуссии "Спорт и бизнес" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Проведенный ФХР анализ показал, что на сегодняшний день в России нет федерального округа, который был бы полностью обеспечен хоккейной инфраструктурой. Наибольший дефицит испытывают Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа", - отметил Ротенберг.

"Наше предложение по строительству катков было поддержано вице-премьером Ольгой Голодец и легло в основу программы развития хоккея в Российской Федерации. В настоящее время в рамках первого этапа программы до 2024 года предусмотрено строительство 50 катков, пяти региональных центров, трех катков при спортивных вузах, а также снабжение 60 школ современным хоккейным оборудованием", - добавил первый вице-президент ФХР.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.