Власти Татарстана сделают все, чтобы первые спортивные Игры СНГ прошли на высоком уровне

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы к проведению спортивных Игр стран СНГ в 2020 году, для этого есть необходимая инфраструктура и опыт сервисных служб. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде, отметил, что первые спортивные Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году. Также, по его словам, была поддержана идея организации спортивных Игр стран БРИКС, которые состоятся в следующем году в Челябинске. Глава государства считает важным развитие новых спортивных форматов.

"Мы благодарны руководству страны за доверие провести именно у нас в Казани первые Игры стран СНГ. Исходим из того, что потенциал, сформированный в государствах содружества, способен в перспективе вывести Игры на один порядок с мировыми состязаниями. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы они прошли на высоком организационном уровне, для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура, опыт сервисных служб", - сказала она.

Министры иностранных дел государств - участников СНГ на заседании в Ашхабаде в четверг согласовали проект положения о первых Играх стран СНГ.

Планируется, что Игры будут проходить раз в два года поочередно в странах СНГ и будут длиться до десяти дней. Спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.