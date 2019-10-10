Предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июня

ТАСС, 10 октября. Чебоксары примут предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике, соревнования пройдут с 24 по 27 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение было принято на заседании президиума ВФЛА, который утвердил календарь соревнований на 2020 год. Зимний чемпионат России пройдет с 25 по 27 февраля в Москве.

Также на мероприятии главный тренер сборной России Юрий Борзаковский представил доклад о подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и отчет о выступлении россиян на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года, который прошел с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

12 декабря 2019 года состоится встреча делегатов региональных легкоатлетических федераций на отчетной конференции. В повестку мероприятия войдут отчеты о деятельности президиума, рабочих органов, контрольно-ревизионной комиссии, а также утверждение годового и финансового отчетов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.