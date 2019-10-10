Путин: единый фонд поддержки спортклубов был бы справедливее "соревнования кошельков"

В ходе заседания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указал на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд, что, по его словам, особенно проявляется в футболе и хоккее. Он предложил рассмотреть вопрос, например, о создании единого фонда, который наполнялся бы спонсорами, а средства расходовались бы с участием правительства РФ, Российского футбольного союза (РФС) и других спортивных федераций.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов было бы более справедливым, чем нынешнее "соревнование кошельков" корпораций, однако есть вопрос реализации этой идеи. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема - трудно себе представить", - отреагировал Путин. "Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда [средства] справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит", - добавил президент РФ.

Глава РФС, гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, отвечая на вопрос президента, отметил, что данная идея "имеет право на существование" и нуждается в проработке. "Безусловно, такой подход был бы справедлив", - сказал Дюков. При этом он обратил внимание, что сейчас частные компании и госкорпорации, финансируя спортивные клубы, активно участвуют и в их управлении, причем "качество этого управления растет". "Как вы сказали, здесь (в случае создания фонда - прим. ТАСС) мы будем иметь своеобразный колхоз и, соответственно, корпорации, частные компании просто будут переводить деньги в некий фонд и дальше, конечно, очень важный вопрос - создание такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут дальше из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов", - сказал глава РФС.

"А будут они (компании - прим. ТАСС) в этот фонд [средства] переводить?" - спросил Путин, отметив, что Дюков сам возглавляет одну из таких корпораций. Глава "Газпром нефти" ответил, что в этой сфере "потребуется серьезная работа". "Но мы этот вопрос уже взяли в проработку", - добавил Дюков.

"То, что это более справедливо будет, это совершенно очевидно. Но насколько это просто реализуемо в наших реальных условиях?" - заключил Путин. Дюков, в свою очередь, отметил, что важно обеспечить эффективность использования соответствующих средств. "Думать над этим, конечно, нужно, это правда", - согласился президент России.