Дюков: РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит возможность создания фонда поддержки клубов. Об этом глава РФС Александр Дюков заявил на заседании Совета при президенте по спорту в ответ на предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по созданию такого фонда.

Заседание Совета проходит в четверг в Нижнем Новгороде. В ходе заседания Никитин указал на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд, что, по его словам, особенно проявляется в футболе и хоккее. Он предложил рассмотреть вопрос, например, о создании единого фонда, который наполнялся бы спонсорами, а средства расходовались бы с участием правительства РФ, РФС и других спортивных федераций.

"Сейчас у каждой компании и госкорпорации есть свой клуб, и они помогают своим клубам. Но при этом они активно принимают участие в управлении ими, и можно сказать, что качество управления растет. Вы правильно заметили, что будет колхоз, необходимо очень грамотно управлять таким проектом. Потребуется достаточно серьезная работа по выделению [денег в фонд], но мы этот вопрос уже взяли в проработку и в ближайшее время доложим по этому. Очень важно, чтобы этот подход был эффективен с точки зрения использования средств", - сказал Дюков.

"Корпорации и частные компании будут переводить деньги в фонд, и очень важен вопрос создания такой системы управления. Она бы обеспечила эффективное и качественное использование тех средств, которые дальше будут из этого фонда направляться на поддержку различных клубов", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин назвал идею создания фонда хорошей, но задался вопросом реализации.