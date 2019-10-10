Васильева предложила сделать "Президентские спортивные игры" международными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева предложила сделать "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" международными. Об этом она заявила в четверг на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"У нас есть два вида соревнований - это самые массовые "Президентские состязания", на сегодняшний день в них участвовало 11 млн наших школьников, и "Президентские спортивные игры", в 2019 году 6,2 млн человек участвовали в этих играх. <…> Мы предлагаем сделать данные состязания международными, потому что, наверное, было бы интересным вовлечь туда школьников из СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Просим поддержать наши намерения", - предложила Васильева.

Она напомнила, что традиционно финалы этих состязаний проходят в двух российских лагерях - "Орленке" и "Смене".

"В следующем году будет два юбилейных мероприятия. Будут десятые юбилейные спортивные игры, а за десятилетие "Президентские спортивные игры" охватили 40 млн наших школьников. Традиционно финал пройдет в "Орленке", нашему знаменитому лагерю в следующем году исполняется 60 лет", - добавила министр.

Также она предложила разработать единый порядок использования школьных спортзалов и площадок населением.

Она напомнила, что сегодня по закону об "Образовании" директора школ могут на коммерческой основе предоставлять гражданам спортзалы, площадки и бассейны для занятий спортом. Однако, отметила глава Минпросвещения, "зачастую руководители не знают, как это сделать и как оформить такую процедуру". "У нас в стране 42 тысячи школ - это примерно 100 тысяч зданий... В этой связи мы считаем необходимым разработать на федеральном уровне единый порядок предоставления населению помещения для занятий спортом и физкультурой в наших образовательных организациях", - сообщила Васильева.

По ее словам, сто тысяч школьных зданий могут стать основой для привлечения россиян всех возрастов для занятия физической культуры и спортом.