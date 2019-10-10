Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Васильева предложила сделать "Президентские спортивные игры" международными

Министр просвещения России также предложила создать единый порядок использования школьных спортзалов населением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева предложила сделать "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" международными. Об этом она заявила в четверг на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"У нас есть два вида соревнований - это самые массовые "Президентские состязания", на сегодняшний день в них участвовало 11 млн наших школьников, и "Президентские спортивные игры", в 2019 году 6,2 млн человек участвовали в этих играх. <…> Мы предлагаем сделать данные состязания международными, потому что, наверное, было бы интересным вовлечь туда школьников из СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Просим поддержать наши намерения", - предложила Васильева.

Она напомнила, что традиционно финалы этих состязаний проходят в двух российских лагерях - "Орленке" и "Смене".

"В следующем году будет два юбилейных мероприятия. Будут десятые юбилейные спортивные игры, а за десятилетие "Президентские спортивные игры" охватили 40 млн наших школьников. Традиционно финал пройдет в "Орленке", нашему знаменитому лагерю в следующем году исполняется 60 лет", - добавила министр.

Также она предложила разработать единый порядок использования школьных спортзалов и площадок населением.

Она напомнила, что  сегодня по закону об "Образовании" директора школ могут на коммерческой основе предоставлять гражданам спортзалы, площадки и бассейны для занятий спортом. Однако, отметила глава Минпросвещения, "зачастую руководители не знают, как это сделать и как оформить такую процедуру". "У нас в стране 42 тысячи школ - это примерно 100 тысяч зданий... В этой связи мы считаем необходимым разработать на федеральном уровне единый порядок предоставления населению помещения для занятий спортом и физкультурой в наших образовательных организациях", - сообщила Васильева.

По ее словам, сто тысяч школьных зданий могут стать основой для привлечения россиян всех возрастов для занятия физической культуры и спортом.

Реклама на ТАСС
ЧМ по художественной гимнастике
Гимнастка Мельникова сохраняла уверенность в себе в финале личного многоборья на ЧМ
Россиянка заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС