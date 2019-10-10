Поздняков: аудитория мероприятий ОКР должна возрасти до 4,5 млн человек в год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Аудитория мероприятий Олимпийского комитета России (ОКР) должна возрасти до 4,5 млн человек в год. Об этом на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Ежегодная аудитория мероприятий ОКР составляет порядка 3 миллионов человек, наша ближайшая цель - увеличить эту цифру в полтора раза, до 4,5 миллиона человек в год", - сказал Поздняков.

Также глава ОКР напомнил, что организация подала заявку на проведение в 2024 году Всемирных игр "Спорт - для всех".

"В августе текущего года Олимпийский комитет России подал заявку в Международную ассоциацию "Спорт - для всех" на проведение в 2024 году в Нижнем Новгороде восьмых Всемирных игр "Спорт для всех". В случае победы в заявочной кампании, которая завершится в ноябре этого года в Токио, ОКР станет первым национальным олимпийским комитетом, который организует подобное масштабное мероприятие", - отметил он.

Международная ассоциация "Спорт - для всех" (ТАФИСА) была основана в 1991 году. Ее деятельность направлена на поощрение физической активности, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире.