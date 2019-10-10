Колобков назвал финансовую обеспеченность одним из факторов, влияющих на развитие спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Финансовая обеспеченность является одним из факторов, влияющих на развитие физической культуры и спорта в регионах страны. Об этом на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил министр спорта России Павел Колобков.

Совет по развитию физкультуры и спорта проходит в Нижнем Новгороде.

"Финансовая обеспеченность - один из факторов, влияющих на развитие физкультуры и спорта, - сказал Колобков. - Сейчас основная масса средств идет на строительство спортивной инфраструктуры и эксплуатацию, но надо иметь в виду, что на обеспечение непосредственно спортивной работы идет недостаточно средств. Мы разработали комплекс мер по привлечению инвестиций в сферу физкультуры и спорта. Условия доступности для большинства населения и привлекательности для инвесторов в долгосрочной и краткосрочной перспективе окупаемости проекта сформулированы".

Также министр спорта России выделил еще три фактора развития спорта в стране.

"Новая стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года детализирует уровень ответственности на всех уровнях, начиная с муниципального, от того, какое внимание мы этому уделяем, зависит здоровье наших поколений. Есть региональные министерства, уровень управления спортом муниципальных образований. Так происходит, что инициатива, идущая сверху иногда трансформируется во что-то другое. Одна из причин - многообразие функций управления, в России реализацией госполитики в области физкультуры и спорта осуществляет 49 министерств, 13 комитетов, восемь правлений, одно агентство, при этом в 20 субъектов органы взаимодействия совмещены с другими направлениями работы - молодежной политикой, туризмом, культурой и так далее", - отметил Колобков.

"Вторая проблема с управлением спорта в регионах - это кадры. В последние полтора года руководители этого направления сменились в 23 регионах, ситуация могла бы поменяться, имей возможность Минспорт хоть как-то влиять на кадровую политику в субъектах РФ, - добавил глава ведомства. - Третья причина, влияющая на развитие спорта в регионах - это уровень межведомственного взаимодействия. Впрочем, эта тема - касается не только регионов, а всех уровней, слышать друг друга, согласовывать свои действия и решения - особенно важно сейчас, когда все органы исполнительной власти являются соисполнителями соответствующих государственных и региональных программ".