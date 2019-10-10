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Массовый спорт

Путин: у студентов должен быть приоритет в использовании спортплощадок вузов

Президент России добавил, что обсудит этот вопрос с Советом ректоров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что спортивная инфраструктура вузов должна предоставляться студентам в приоритетном порядке. Такое мнение он выразил на заседании Совета по физкультуре и спорту, отвечая на слова двукратной олимпийской чемпионки, члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой.

Она предложила "обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп". "Вы правы абсолютно", - ответил Исинбаевой президент.

Глава государства добавил, что обсудит этот вопрос с Советом ректоров.

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Путин, Владимир Владимирович
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