Исинбаева: ректоры российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Ректоры большинства российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы. Об этом на Совете при президенте по физической культуре и спорту заявила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

"Меня недавно избрали председателем Ассоциации спортивных студенческих клубов. Я начинаю общаться со студентами, с лидерами спортивных клубов. И мы пришли к тому, что ректоры на местах практически всех университетов не поддерживают своих студентов и не предоставляют им свою инфраструктуру. Если мы говорим о развитии студенческого спорта, массового спорта, то, конечно, должна идти работа, а не разговоры", - сказала Исинбаева.

"У меня убедительная просьба к вам, Владимир Владимирович, обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, среди людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется это было бы справедливым: сначала студентам, все что осталось - забирайте", - добавила она.