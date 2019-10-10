Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Исинбаева: ректоры российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы

Олимпийская чемпионка отметила, что ректоры не предоставляют студентам инфраструктуру университетов
Елена Исинбаева Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Ректоры большинства российских вузов не поддерживают спортивные студенческие клубы. Об этом на Совете при президенте по физической культуре и спорту заявила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

"Меня недавно избрали председателем Ассоциации спортивных студенческих клубов. Я начинаю общаться со студентами, с лидерами спортивных клубов. И мы пришли к тому, что ректоры на местах практически всех университетов не поддерживают своих студентов и не предоставляют им свою инфраструктуру. Если мы говорим о развитии студенческого спорта, массового спорта, то, конечно, должна идти работа, а не разговоры", - сказала Исинбаева.

"У меня убедительная просьба к вам, Владимир Владимирович, обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, среди людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется это было бы справедливым: сначала студентам, все что осталось - забирайте", - добавила она.

Реклама на ТАСС
ЧМ по художественной гимнастике
Гимнастка Мельникова сохраняла уверенность в себе в финале личного многоборья на ЧМ
Россиянка заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС