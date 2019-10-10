Путин: необходимо поддержать спортивных специалистов, готовых работать на селе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Необходимо проработать меры поддержки для спортивных специалистов, готовых работать в сельской местности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, комментируя предложение главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

"То, что Третьяк предложил, надо обдумать. Не обязательно делать то же самое, как (в программе) "Земский доктор", но нужно продумать систему мер поддержки людям, которые готовы поехать работать на селе, это правда", - сказал глава государства.

Третьяк обратил внимание на то, что выпускники спортивных вузов не хотят ехать на работу в сельскую местность. Он отметил, что в медицинской сфере есть эффективная программа "Земский доктор", благодаря которой врачи приезжают на село. "Может быть, нам сделать программу "Сельский тренер" по такому же принципу?" - предложил он президенту. Глава ФХР добавил, что такая мера позволила бы закрепить в сельской местности молодых специалистов из сферы спорта.

"Подумаем", - пообещал Путин.