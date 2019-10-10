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Кубок мира по регби

Артемьев: Россия имеет хорошие шансы провести Кубок мира по регби в 2027 году

Ранее стало известно, что Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби
Председатель высшего совета Федерации регби России и глава ФАС Игорь Артемьев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета Федерации регби России и глава ФАС Игорь Артемьев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Россия имеет хорошие шансы на получение права провести Кубок мира по регби в 2027 году. Об этом за заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) и глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

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Как ранее сообщал ТАСС, ФРР планирует подать заявку на проведение Кубка мира в России в 2027 году.

"В 2027 году Кубок мира по регби должен пройти в Европе, - обратился Артемьев к Владимиру Путину. - Я проработал этот вопрос с Ольгой Юрьевной [Голодец] в правительстве и с Павлом Анатольевичем [Колобковым]. Поскольку подавать заявку надо в конце 2021-го - начале 2022 года, у меня большая просьба, дать правительству поручение проработать этот вопрос с соответствующим информационным сопровождением. Россия - гостеприимная страна, у нас хорошие шансы выиграть эту заявку".

В ответ Путин подчеркнул, что ничего против не имеет. Но Артемьеву необходимо проработать данный вопрос с министром спорта.

"При том, что Кубок мира по регби - это сопоставимо с чемпионатом мира по футболу. И использовать можно инфраструктуру чемпионата мира по футболу в тех же городах. Повторить эту практику, только с регби, со вторым по популярности видом [спорта]", - добавил Артемьев.

Кубок мира по регби проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году, в 2023 году соревнования пройдут во Франции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАртемьев, Игорь ЮрьевичКубок мира по регби
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