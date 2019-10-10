НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что спорт должен оставаться в стороне от политических наслоений. Об этом он заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту.
"Мне кажется, что спорт должен быть подальше от политических наслоений", - отметил он.
Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заметила, что россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль в этом виде спорта на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сумела выиграть нелегкое противостояние со спортсменкой из США. "Неважно, с кем", - заметил на это глава государства.
Путин также отметил, что отечественные спортсмены добиваются все новых результатов и радуют болельщиков высокими результатами на международных стартах.
"Жизнь сложна и многообразна, много всяких подводных камней и течений, но она все время идет вперед и наши спортсмены добиваются все новых и новых результатов, радуют болельщиков, радуют нас с вами", - сказал Путин в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Он перечислил победы российских спортсменов, случившиеся только за последнее время: три золотые медали на чемпионате мира по боксу у мужчин, выход в полуфинал шести спортсменок на проходящем сейчас в Улан-Удэ чемпионате мира по боксу среди женщин, первое в спортивной истории РФ золото в командном многоборье на чемпионате по спортивной гимнастике, восемь из девяти золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, золотые медали на кубке мира по плаванию, успехи российских теннисистов и легкоатлетов.
Путин отметил, в частности, что перед заседанием Совета в четверг он звонил легкоатлетке Марие Ласицкене и поздравил ее c победой на чемпионате мира, которая сделала ее первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. "Это просто уникальное достижение", - заметил президент РФ.
"Давайте всех ребят поздравим и пожелаем им успехов", - заключил Путин.