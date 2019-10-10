НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что спорт должен оставаться в стороне от политических наслоений. Об этом он заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту. "Мне кажется, что спорт должен быть подальше от политических наслоений", - отметил он.

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Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заметила, что россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль в этом виде спорта на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сумела выиграть нелегкое противостояние со спортсменкой из США. "Неважно, с кем", - заметил на это глава государства. Путин также отметил, что отечественные спортсмены добиваются все новых результатов и радуют болельщиков высокими результатами на международных стартах. "Жизнь сложна и многообразна, много всяких подводных камней и течений, но она все время идет вперед и наши спортсмены добиваются все новых и новых результатов, радуют болельщиков, радуют нас с вами", - сказал Путин в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

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