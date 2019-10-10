Дегтярев считает необходимым строительство комплекса для танцевального спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает необходимым строительство нового специализированного комплекса для занятий танцевальным спортом. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по спорту в Нижнем Новгороде.

"Ежегодно 30 мероприятий, включая международные, проводит Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 300 тысяч человек занимается танцевальным спортом, только в Москве 50 тысяч им занимается. Уже прошел чемпионат мира, запланировано еще пять. Однако специализированного комплекса для занятия танцами нет, поэтому строительство комплекса для занятия танцевальным спортом необходимо и очень помогло бы в популяризации и развитии этого замечательного вида", - отметил Дегтярев.

Чемпионат мира по танцевальному спорту 2019 года прошел 7 сентября в Москве.