Президент ПКР Лукин заявил, что необходимо создать равные возможности для занятия спортом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин считает, что необходимо создать равные возможности для занятия спортом для всех групп населения. Об этом он заявил на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Совет при президенте по развитию спорта прошел в четверг в Нижнем Новгороде.

"Одна из основных мыслей доклада - надо приблизить места занятия спортом для тех, кто живет в отдалении, - сказал Лукин. - С инвалидами ситуация такая, что они рассеяны среди населения, им заняться спортом, которым занимаются здоровые люди, не всегда получается. Это прежде всего проблема создания транспортной структуры, чтобы им было сподручно и удобно выйти и воспользоваться этой структурой, приехать в то место, иногда не очень близкое".

"Как американские автобусы, специально оборудованные, заранее существует расписание. В таких городах, как Нижний Новгород и тем более Москва, это вообще легко сделать. Я недавно разговаривал с "Яндекс.Такси" - добровольно ребята готовы сделать льготное такси для инвалидов, так почему бы это не приспособить в том числе к занятиям спортом. Если мы это наладим, мы обеспечим создание равных возможностей для всех для занятий спортом, есть специфика - давайте над ней задумаемся", - добавил глава ПКР.