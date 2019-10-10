Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная Кипра одержала волевую победу над командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

Киприоты занимают третье место в группе I, отставая от идущей второй сборной России на 5 очков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу на выезде переиграла команду Казахстана со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На эту тему
Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020

У команды Казахстана отличился Темирлан Ерланов (34-я минута), у сборной Кипра мячи на свой счет записали Пиерос Сотириу (73) и Николас Иоанну (84).

Позднее в четверг пройдут встречи между командами России и Шотландии, Бельгии и Сан-Марино, оба поединка начнутся в 21:45 мск. В первом матче квалификации команды Кипра и Казахстана 6 сентября сыграли вничью (1:1).

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия660019-118
2Россия650118-415
3Кипр731313-710
4Казахстан72149-117
5Шотландия62045-136
6Сан-Марино60060-280

 

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Около 3,5 тыс. женщин посетили футбольный матч в Иране
Матч отборочного турнира чемпионата мира - 2022 между сборными Ирана и Камбоджи завершился со счетом 14:0 в пользу хозяев поля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС