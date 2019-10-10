Сборная Кипра одержала волевую победу над командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу на выезде переиграла команду Казахстана со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
У команды Казахстана отличился Темирлан Ерланов (34-я минута), у сборной Кипра мячи на свой счет записали Пиерос Сотириу (73) и Николас Иоанну (84).
Позднее в четверг пройдут встречи между командами России и Шотландии, Бельгии и Сан-Марино, оба поединка начнутся в 21:45 мск. В первом матче квалификации команды Кипра и Казахстана 6 сентября сыграли вничью (1:1).
На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бельгия
|6
|6
|0
|0
|19-1
|18
|2
|Россия
|6
|5
|0
|1
|18-4
|15
|3
|Кипр
|7
|3
|1
|3
|13-7
|10
|4
|Казахстан
|7
|2
|1
|4
|9-11
|7
|5
|Шотландия
|6
|2
|0
|4
|5-13
|6
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|0-28
|0