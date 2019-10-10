Сборная Кипра одержала волевую победу над командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу на выезде переиграла команду Казахстана со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020

У команды Казахстана отличился Темирлан Ерланов (34-я минута), у сборной Кипра мячи на свой счет записали Пиерос Сотириу (73) и Николас Иоанну (84).

Позднее в четверг пройдут встречи между командами России и Шотландии, Бельгии и Сан-Марино, оба поединка начнутся в 21:45 мск. В первом матче квалификации команды Кипра и Казахстана 6 сентября сыграли вничью (1:1).

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.