Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

По сумме четырех видов программы 19-летняя россиянка набрала 56,399 балла. Победу одержала американка Симона Байлз (58,999), второй стала китаянка Тан Сицзин (56,899). Россиянка Лилия Ахаимова заняла 22-е место (51,465).

Мельникова впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье, ранее она дважды становилась серебряным призером мировых первенств в командном турнире (2018, 2019). Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года (команды), трехкратной чемпионкой Европы, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств. На счету россиянки две золотые и две серебряные медали Европейских игр 2019 года в Минске.

22-летняя Байлз завоевала 22-ю награду на чемпионатах мира (16 золотых, три серебряные и три бронзовые медали) и упрочила свое достижение по количеству наград среди гимнасток. На этом чемпионате мира Байлз уже завоевала золотую медаль во вторник в составе команды США в командном многоборье, побив тем самым рекорд россиянки Светланы Хоркиной (20 наград). Рекорд среди гимнастов принадлежит Виталию Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии, в его активе 23 награды на чемпионатах мира (12-7-4).

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой и бронзовым призером Игр, все медали она завоевала на Олимпийских играх 2016 года. В августе Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Американка стала четвертым спортсменом, который сумел пять раз победить в одном виде программы на чемпионатах мира (индивидуальное многоборье), ранее подобного достижения у женщин добивались Хоркина (пять побед в упражнении на разновысоких брусьях), у мужчин - японец Кохэй Утимура (шесть побед в индивидуальном многоборье) и итальянец Юрий Кеки (пять побед в упражнении на кольцах).

После трех видов программы медальный зачет возглавляет команда США, завоевавшая две золотые награды. Россияне идут на втором месте (по одной золотой, серебряной и бронзовой награде), третью строчку занимает сборная Китая (0-2-0). В среду мужская сборная России одержала победу в командном многоборье, ранее во вторник женская сборная России стала второй в командном многоборье. Финал в мужском индивидуальном многоборье состоится 11 октября, награды в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября, чемпионат мира завершится 13 октября.