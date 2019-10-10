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Массовый спорт

Винер-Усманова посетовала на проблему устройства тренеров на работу в учебные заведения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что не разработан профессиональный стандарт тренера - преподавателя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта посетовала на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения.

Заседание Совета прошло в четверг в Нижнем Новгороде.

"Не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер - преподаватель", - рассказала она. - Я тренер - преподаватель, я могу тренировать и учить физкультуре в школе. Почему сейчас закрыт этот вопрос? Набор по этому направлению в вузах не осуществлялся".

"До сих пор не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера - преподавателя, из-за чего не регламентируются педагогический стаж, доплаты, отпуска, - добавила она. - Получается, что даже специалисты, воспитавшие олимпийских чемпионов, должны переучиться, чтобы обучать детей физкультуре. Подчеркну, что спортивная подготовка -это педагогический процесс, поскольку тренеры часто заменяют своим воспитанникам родителей".

Президент России Владимир Путин пообещал проработать этот вопрос и добиться исполнения поручения.

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