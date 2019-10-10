Гимнастка Мельникова сохраняла уверенность в себе в финале личного многоборья на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 10 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова была уверена в своих силах во время финала женского личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсменка сообщила в четверг журналистам.

Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье, набрав 56,399 балла. Победу одержала американка Симона Байлз (58,999), второй стала китаянка Тан Сицзин (56,899). Данная медаль стала первой для 19-летней россиянки в личных соревнованиях мировых первенств.

"Это очень здорово, я чувствовала очень сильную борьбу между нами, - сказала Мельникова. - У нас была высокая конкуренция - если вы заметили, от четвертого и пятого места был маленький отрыв. Было сложно, я примерно знала, что мне нужно сделать, чтобы быть на пьедестале, и я рада, что справилась".

"Я рада, что мои упражнения на бревне становятся все лучше и лучше с каждым разом, - отметила спортсменка. - Перед вольными упражнениями не потряхивало, я не рассчитывала, что может пойти что-то не так. Я примерно знала, на какую оценку мне нужно выступить".

Чемпионат мира завершится 13 октября.