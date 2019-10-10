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Сборные по футболу

ФИФА с нетерпением ждет момента, когда все женщины в Иране смогут посещать футбол

В четверг около 3,5 тыс. женщин присутствовали на матче сборных Ирана и Камбоджи в Тегеране

ТАСС, 10 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сейчас организация с нетерпением ожидает предоставления женщинам в Иране возможности беспрепятственно посещать футбольные матчи. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

В четверг сборная Ирана переиграла команду Камбоджи со счетом 14:0 во втором туре второго раунда отборочного цикла в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC). Три мяча забил нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун. Примерно 3,5 тыс. женщин присутствовали на матче, который прошел в Тегеране.

"Впервые за последние приблизительно 40 лет нескольким тысячам женщин было разрешено посетить матч мужских футбольных команд в Иране, - говорится в заявлении Инфантино. - Это очень позитивный шаг, который с нетерпением ожидали в ФИФА, а также иранские женщины и девушки. Теперь ФИФА ожидает момента, когда все женщины и девушки, которые хотят посетить футбольный матч в Иране, смогут сделать это без каких-либо препятствий, не испытывая проблем с безопасностью".

"Я бы хотел поблагодарить Федерацию футбола Ирана, Азиатскую конфедерацию футбола и власти Ирана за приложенные усилия и сотрудничество, - добавил Инфантино. - ФИФА продолжит с ними тесное сотрудничество с целью обеспечить возможность всем фанатам вне зависимости от пола ходить на стадионы и наслаждаться футболом. С тех пор, как я работаю в ФИФА, мы стремимся к выполнению этой цели, ФИФА полностью поддерживает женщин, желающих посещать футбольные матчи".

В турнирной таблице отборочной группы C сборная Ирана занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков, второй идет команда Бахрейна (4 очка, 2 матча). Сборная Камбоджи занимает последнее, пятое место, имея в активе одно очко после трех игр. В следующем отборочном матче сборная Ирана на выезде сыграет с командой Бахрейна, игра состоится 15 октября. В этот же день сборная Камбоджи примет команду Ирака.

Посещение женщинами футбольных матчей в Иране

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. В октябре прошлого года 100 женщинам разрешили посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии, а в ноябре около 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японской командой "Касима Антлерс".

В июне 2019 года агентство Ассошиэйтед Пресс информировало, что президент ФИФА потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

Теги
Инфантино, Джанни
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