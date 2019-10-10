Федерация бокса России: бриллиантовая перчатка - это подарок Путину на день рождения

Делегация боксеров во главе с Кремлевым в четверг подарила Путину боксерскую перчатку, покрытую бриллиантами, на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

"В первую очередь мы поздравили Владимира Владимировича с прошедшим днем рождения, - сказал Кремлев. - Глава государства изучил наш стенд, надеемся, что ему все понравилось. Мы благодарим Владимира Владимировича за поддержку и внимание к боксу. Президент лично поздравил наших ребят с победами на чемпионате мира в Екатеринбурге, они тепло пообщались".

"От всего боксерского сообщества мы вручили Владимиру Владимировичу в качестве подарка бриллиантовую боксерскую перчатку. Федерация делала ее под заказ. Мы не считали, сколько там камней", - добавил собеседник агентства.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Чемпионат мира по боксу проходил с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медаль.