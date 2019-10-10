Родионенко назвала положительным результат Мельниковой в личном многоборье на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 10 октября. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает положительным результат Ангелины Мельниковой в финале женского личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом Родионенко сообщила в четверг журналистам.

Финал в личном многоборье у женщин на чемпионате мира в Штутгарте прошел в четверг, Мельникова завоевала бронзовую медаль, набрав 56,399 балла. Победу одержала американка Симона Байлз (58,999), второй стала китаянка Тан Сицзин (56,899). Данная медаль стала первой для 19-летней россиянки в личных соревнованиях мировых первенств.

"Нельзя сказать, что я в восторге, потому что [неудачными получились] брусья, но третья - есть третья, что делать, - сказала Родионенко. - Для ее уровня готовности на сегодняшний день это положительный результат, может, она теперь будет серьезнее тренироваться, сегодня пока этого нет. Она талантливая девочка, если она будет работать серьезно, у нее все будет в порядке".

Чемпионат мира завершится 13 октября.