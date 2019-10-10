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Евро-2020

Дзюба и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с шотландцами

Матч отборочного турнира чемпионата Европы пройдет в четверг на стадионе "Лужники"
Футболисты сборной России Александр Головин, Маринато Гилерме и Артем Дзюба Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России Александр Головин, Маринато Гилерме и Артем Дзюба
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник выступающего в чемпионате Франции "Монако" Александр Головин вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Полностью состав выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Головин, Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов и Дзюба.

Состав сборной Шотландии: Дэвид Маршалл, Лайам Палмер, Энди Робертсон, Чарли Малгрю, Майкл Девлин, Джон Флек, Роберт Снодграсс, Джон Макгинн, Оливер Бёрк, Каллум Макгрегор, Райан Фрэйзер.

В турнирной таблице группы I сборная России за четыре матча до конца отборочного турнира занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам. Третьей идет команда Кипра с 10 очками, далее расположились команды Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

Матч Россия - Шотландия пройдет в четверг в Москве на стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск.

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Евро-2020
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