Михневич: задержка прибытия молодежной сборной Польши по футболу не повлияла на команду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Задержка прибытия из Познани в Екатеринбург на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года молодежной сборной Польши по футболу не повлияла на настрой и физическую форму игроков. Об этом сообщил журналистам главный тренер польской команды Чеслав Михневич.

Молодежная сборная Польши должна была прилететь в Екатеринбург на матч с российской командой 10 октября около 13:00 мск, однако прибыла около 17:00 мск. Задержка была связана с временной приостановкой работы екатеринбургского аэропорта из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

11 октября в Екатеринбурге пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года (игроки до 21 года) против сборной России.

"Долгий перелет, действительно, смешал карты, но это несущественно, все основные условия на высоком уровне, на очень высоком уровне организация. Я думаю, что для нас это (задержка в пути - прим. ТАСС) не будет проблемой. Мы прилетели, поехали на стадион, провели тренировку и готовы сыграть с российской командой, о которой мы много знаем", - сказал Михневич.

Он добавил, что изначально сборная должна была добраться за три часа, однако из-за инцидента в аэропорту Кольцово самолет был перенаправлен в Челябинск. "Были разговоры, чтобы обеспечить трансфер на автобусе, а это 200 километров. После трех часов ожидания мы вылетели в Екатеринбург", - отметил он.

"Сборная Польши по футболу менее сыграна по сравнению с командой России"

Михневич отметил, что его команда менее сыграна по сравнению с российской сборной.

"Принципиальное отличие российской сборной заключается в том, что все игроки в рамках российского чемпионата регулярно играют. Нам надо нивелировать различия, которые есть в организации игры. Сборная России является сыгранной, они понимают [друг друга] без слов. В нашем случае есть этот недостаток, который необходимо выправить", - сказал он.

После двух туров польская команда лидирует в группе (6 очков), следом идут болгары (4), третье место занимают россияне (4), четвертое - сборная Латвии (1), пятое - команда Сербии (1), шестое - эстонцы (0).